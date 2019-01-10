Antalya kampında barbekü keyfi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, barbekü yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular da stres attı. Oyuncuların keyifli görüntüleri gözden kaçmadı.