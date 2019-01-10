Antalya kampında barbekü keyfi
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, barbekü yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, barbekü yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular da stres attı. Oyuncuların keyifli görüntüleri gözden kaçmadı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Antalya kampında barbekü keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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