Antalya kampında barbekü keyfi – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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kampında barbekü keyfi

Antalya kampında barbekü keyfi

'in hazırlıklarını 'da sürdüren , barbekü yaptı.

'in hazırlıklarını 'da sürdüren , barbekü yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular da stres attı. Oyuncuların keyifli görüntüleri gözden kaçmadı.

  1. 10.1.2019
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