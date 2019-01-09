Vida gidecek ama! – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Vida gidecek ama!

Vida gidecek ama!

Hırvat stoper , West Ham'ın transferdeki birinci önceliği.

Hırvat stoper , West Ham'ın transferdeki birinci önceliği. Fakat İngiliz ekibinden şimdiye kadar herhangi resmi bir teklif gelmedi. Değişik menajerler sürekli olarak yönetimine Domagoj Vida adına teklif getireceklerini söylüyor. Fakat şimdiye kadar ne rakam iletildi, ne de resmi bir belge yönetime sunulmadı.

  1. 9.1.2019
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