Vida gidecek ama!

Hırvat stoper Domagoj Vida, West Ham'ın transferdeki birinci önceliği. Fakat İngiliz ekibinden şimdiye kadar herhangi resmi bir teklif gelmedi. Değişik menajerler sürekli olarak Beşiktaş yönetimine Domagoj Vida adına teklif getireceklerini söylüyor. Fakat şimdiye kadar ne rakam iletildi, ne de resmi bir belge yönetime sunulmadı.