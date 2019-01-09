Vida gidecek ama!
Hırvat stoper Domagoj Vida, West Ham'ın transferdeki birinci önceliği.
Hırvat stoper Domagoj Vida, West Ham'ın transferdeki birinci önceliği. Fakat İngiliz ekibinden şimdiye kadar herhangi resmi bir teklif gelmedi. Değişik menajerler sürekli olarak Beşiktaş yönetimine Domagoj Vida adına teklif getireceklerini söylüyor. Fakat şimdiye kadar ne rakam iletildi, ne de resmi bir belge yönetime sunulmadı.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Vida gidecek ama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.