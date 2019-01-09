Pepe yine Porto’da – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Pepe yine Porto’da

ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 'nin yeni adresi oldu.

ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 'nin yeni adresi oldu. Portekizli futbolcu, 12 yıl aradan sonra Porto forması giyecek. 36 yaşındaki savunma oyuncusunun 2021 yılına kadar Porto ile anlaştığını ve imzaların atıldığı belirtildi. Pepe, Beşiktaş'ta kazandığından daha düşük bir ücret alacak.

  1. 9.1.2019
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