Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin yeni adresi Porto oldu.
Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin yeni adresi Porto oldu. Portekizli futbolcu, 12 yıl aradan sonra Porto forması giyecek. 36 yaşındaki savunma oyuncusunun 2021 yılına kadar Porto ile anlaştığını ve imzaların atıldığı belirtildi. Pepe, Beşiktaş'ta kazandığından daha düşük bir ücret alacak.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Pepe yine Porto’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.