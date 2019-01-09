Pepe yine Porto’da

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin yeni adresi Porto oldu. Portekizli futbolcu, 12 yıl aradan sonra Porto forması giyecek. 36 yaşındaki savunma oyuncusunun 2021 yılına kadar Porto ile anlaştığını ve imzaların atıldığı belirtildi. Pepe, Beşiktaş'ta kazandığından daha düşük bir ücret alacak.