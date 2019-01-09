Larin attı Kartal uçtu! – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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attı uçtu!

Larin attı Kartal uçtu!

, ’daki ilk hazırlık maçında ekibi ’u ’in golüyle 1-0 kazandı. Yeni İsimat Mirin ilk 11’de forma giydi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , hazırlık maçında 2. Lig takımlarından ile karşılaştı. Beşiktaş, devre arasında oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 64. dakikasında Cyle 'den geldi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven ilk 11'i ile başlarken yeni Nicolas Isimat-Mirin, ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Bir diğer yeni transfer ise süre almadı.

A. AFYON MAÇI 17.00'DE
Dün Hollanda temsilcisini mağlup eden siyah- beyazlılar, bir sonraki hazırlık bugün Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ardından 11 Ocak'ta 'nın Furth takımıyla oynayacak Kara Kartallar, hazırlık maçlarını 14 Ocak'ta oynayacağı karşılaşması ile sonlandıracaklar.

  1. 9.1.2019
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