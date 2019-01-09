Larin attı Kartal uçtu!

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşılaştı. Beşiktaş, devre arasında oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 64. dakikasında Cyle Larin'den geldi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven ilk 11'i ile başlarken yeni transfer Nicolas Isimat-Mirin, ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Bir diğer yeni transfer Burak Yılmaz ise süre almadı.



A. AFYON MAÇI 17.00'DE

Dün Hollanda temsilcisini mağlup eden siyah- beyazlılar, bir sonraki hazırlık bugün Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ardından 11 Ocak'ta Almanya'nın Furth takımıyla oynayacak Kara Kartallar, hazırlık maçlarını 14 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması ile sonlandıracaklar.