Beşiktaş, Antalya’daki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond Sport’u Larin’in golüyle 1-0 kazandı. Yeni transfer İsimat Mirin ilk 11’de forma giydi.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşılaştı. Beşiktaş, devre arasında oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 64. dakikasında Cyle Larin'den geldi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven ilk 11'i ile başlarken yeni transfer Nicolas Isimat-Mirin, ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Bir diğer yeni transfer Burak Yılmaz ise süre almadı.
A. AFYON MAÇI 17.00'DE
Dün Hollanda temsilcisini mağlup eden siyah- beyazlılar, bir sonraki hazırlık bugün Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ardından 11 Ocak'ta Almanya'nın Furth takımıyla oynayacak Kara Kartallar, hazırlık maçlarını 14 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması ile sonlandıracaklar.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Larin attı Kartal uçtu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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