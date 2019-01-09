Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş ile ilgili dün iki müjdeli haber birden geldi. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte İtalya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın burada Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'in transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Milan yönetiminin onayının ardından Milano'da Halilovic'in menajerleriyle bir araya gelen siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman transferi bitirdi. Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı transfer görüşmesinde Alen Halilovic'in kiralandığı dile getirildi.



BARÇA'DA OYNADI

Milan yönetimiyle yaptığı görüşmede iyi bir iletişim kuran Başkan Fikret Orman'ın Hırvat yıldızın 1.5 yıllık kiralanması konusunda İtalyanlar ile anlaştığı bildirildi. 18 Haziran 1996 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Halilovic, ilk olarak Dinamo Zagreb'de yıldızını parlattı. Burada gösterdiği etkili futbolla Barcelona'nın dikkatini çeken ve İspanya'ya giden Halilovic, sonra 5 milyon euro'ya Hamburg'a giti. Sezon başında da Milan'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu burada fazla şans bulamadı. Halilovic, Hırvat Milli Takımı'nda da oynuyor.



Transferde şu ana kadar Trabzonspor'dan golcü Burak Yılmaz ve PSV'den stoper Nicolas Ismiat Mirin'i renklerine bağlayan Beşiktaş'ın bir bomba daha patlatmak üzere olduğu kaydedildi. A Spor'un akşam saatlerinde ekranlara getirdiği habere göre Milan yönetimiyle Halilovic için pazarlık masasına oturan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Hakan Çalhanoğlu konusunda da nabız yokladığı ifade edildi. "Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu ile el sıkıştı" şeklinde verilen haberde siyahbeyazlıların milli yıldızı aldığı kaydedildi.



HEDEF TAHTASINDA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun da kiralanması konusunda Milan ile anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlı takımdaki performansı nedeniyle Milan taraftarınca hedef tahtasına konan Hakan Çalhanoğlu'nu bir süreliğine başka takıma göndermeyi düşünen İtalyan kulübünün, Beşiktaş'ın kiralama önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi. Ancak en büyük problem Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığı yüksek ücret... Orta yol bulunursa Hakan da Beşiktaş'a gele