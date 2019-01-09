Cezayir’den 21 yaşında orta saha

Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor. Ön libero oynayan futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu yazın satmayı düşündüğü belirtildi.