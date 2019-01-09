Cezayir’den 21 yaşında orta saha
Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor.
Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor. Ön libero oynayan futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu yazın satmayı düşündüğü belirtildi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Cezayir’den 21 yaşında orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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