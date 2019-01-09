Cezayir’den 21 yaşında orta saha – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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’den 21 yaşında orta saha

Cezayir’den 21 yaşında orta saha

'in Competition sitesinin haberine göre , Cezayir Ligi takımlarından MC 'in Malili orta sahası ile ilgileniyor.

'in Competition sitesinin haberine göre , Cezayir Ligi takımlarından MC 'in Malili orta sahası ile ilgileniyor. Ön libero oynayan futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu yazın satmayı düşündüğü belirtildi.

  1. 9.1.2019
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