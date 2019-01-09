Bonservis vermezler – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Bonservis vermezler

Bonservis vermezler

'ta takımla çalışmalarını sürdüren hayatından memnun.

'ta takımla çalışmalarını sürdüren hayatından memnun. 34 yaşındaki sambacı 1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğu ve bu süreç içinde 3 milyon euro alacağını bırakmaya niyetinin olmadığını yönetim iletti. Love'un menajeri, 34 yaşındaki bir oyuncu için kimsenin bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti.

  1. 9.1.2019
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