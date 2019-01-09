Bonservis vermezler
Beşiktaş'ta PAF takımla çalışmalarını sürdüren Vagner Love hayatından memnun.
Beşiktaş'ta PAF takımla çalışmalarını sürdüren Vagner Love hayatından memnun. 34 yaşındaki sambacı 1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğu ve bu süreç içinde 3 milyon euro alacağını bırakmaya niyetinin olmadığını yönetim iletti. Love'un menajeri, 34 yaşındaki bir oyuncu için kimsenin bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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