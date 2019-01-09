Bonservis vermezler

Beşiktaş'ta PAF takımla çalışmalarını sürdüren Vagner Love hayatından memnun. 34 yaşındaki sambacı 1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğu ve bu süreç içinde 3 milyon euro alacağını bırakmaya niyetinin olmadığını yönetim iletti. Love'un menajeri, 34 yaşındaki bir oyuncu için kimsenin bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti.