Beşiktaş barbekü yaptı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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barbekü yaptı

Beşiktaş barbekü yaptı

'in ikinci yarısının hazırlıklarını 'da sürdüren Futbol Takımı, barbekü yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular stres attı.

  1. 9.1.2019 15:18
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:31
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