Beşiktaş barbekü yaptı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, barbekü yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular stres attı.
- 9.1.2019 15:18
- Güncelleme: 9.1.2019 17:31
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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