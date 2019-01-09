800 forma hediye – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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800 forma hediye

800 forma hediye

kulübü, 'daki öğrencilerine 800 forma dağıttı.

kulübü, 'daki öğrencilerine 800 forma dağıttı. Taraftar Dernekleri Sorumlusu , '1 Milyonda 1' projesi kapsamında 1 milyon çocuğa ulaşmak istediklerini söyledi. Burhan Topuz, Roma'da oynayan 'i örnek gösterdiği çocuklara seslenerek, "Siz de dünya yıldızlarından bir tanesi olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

  1. 9.1.2019
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