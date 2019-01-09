800 forma hediye

Beşiktaş kulübü, Erzurum'daki Tatbikat İlkokulu öğrencilerine 800 forma dağıttı. Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz, '1 Milyonda 1' projesi kapsamında 1 milyon çocuğa ulaşmak istediklerini söyledi. Burhan Topuz, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i örnek gösterdiği çocuklara seslenerek, "Siz de dünya yıldızlarından bir tanesi olabilirsiniz" ifadesini kullandı.