800 forma hediye
Beşiktaş kulübü, Erzurum'daki Tatbikat İlkokulu öğrencilerine 800 forma dağıttı.
Beşiktaş kulübü, Erzurum'daki Tatbikat İlkokulu öğrencilerine 800 forma dağıttı. Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz, '1 Milyonda 1' projesi kapsamında 1 milyon çocuğa ulaşmak istediklerini söyledi. Burhan Topuz, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i örnek gösterdiği çocuklara seslenerek, "Siz de dünya yıldızlarından bir tanesi olabilirsiniz" ifadesini kullandı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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