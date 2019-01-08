Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, eski kulübü Porto ile mukavele imzaladı.
Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde yollarını anlaşarak ayıran Portekizli yıldız Pepe, Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. 2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Portekizli savunmacı, tam 12 yıl sonra eski kulübüne tekrar döndü.
Pepe, Beşiktaş formasıyla 52 maçta görev almış ve çıktığı maçlarda 7 gol, 3 asistlik performansa imza atmıştı.
- 8.1.2019 18:39
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Pepe yeniden Porto’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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