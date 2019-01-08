Pepe yeniden Porto’da – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Pepe yeniden Porto’da

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , eski kulübü ile mukavele imzaladı.

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , eski kulübü ile mukavele imzaladı.

Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde yollarını anlaşarak ayıran Portekizli yıldız Pepe, Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. 2007 yılında Porto'dan 'e transfer olan Portekizli savunmacı, tam 12 yıl sonra eski kulübüne tekrar döndü.

Pepe, Beşiktaş formasıyla 52 maçta görev almış ve çıktığı maçlarda 7 gol, 3 asistlik performansa imza atmıştı.
  1. 8.1.2019 18:39
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