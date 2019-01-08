Beşiktaş hazırlık maçında galip geldi

Gloria Sport Otel'in sahasında oynanan mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Isimat Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel ve Güven ilk 11'iyle çıktı.

Vasat bir oyunun sergilendiği ilk yarıda duran toplardan gol bulmaya çalışan Beşiktaş'ın girişimleri sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıya Atiba haricinde tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Yine orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66'ncı dakikasında Lens'in asistinde golü atan Cyle Larin, Beşiktaş'ın karşılaşmayı 1-0 kazanmasını sağladı.



Siyah beyazlılar kampın ikinci hazırlık maçını yarın saat 17.00'de Afjet Afyonspor ile kamp yapılan otelin sahasında yapacak.