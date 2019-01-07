Nifak tohumlarına izin vermeyelim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip, burada nifak tohumları atarak Beşiktaş'ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir" dedi. Antalya Beşiktaşlılar Derneği, yeni yılın ilk 'Birlik ve Beraberlik Buluşması'nı gerçekleştirdi. Orman, burada son dönemde yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Başkan, "Beşiktaş sevmek için sevilen bir kulüp değildir. Bizim şarkılarda da vardır. Yensen de yenilsen de taraftarın seninle, üzüntünde kederinde seninle diye. Bu birlikteliğimizi nifak tohumları ile bozmaya müsaade etmeyelim. Nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere de müsaade etmeyelim. Başarısız sonuçlarda biz daha fazla üzülüyoruz. Onun için bu travmayı yaşayan insanlar olarak bizim en büyük destekçimiz taraftarlarımız. Beşiktaş'ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir" dedi. Beşiktaş gibi büyük bir kulübü yönetmenin zorluğuna dikkat çeken Orman, bütün amaçlarının Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek olduğunu belirtip "Zor süreçte başlamıştık işe. Şimdi döndük yine başa, tekrar zor süreçten geçiyoruz. 1 yıldır zor bir süreçten geliyoruz. Bizimle beraber Beşiktaş'ın çıtası çok yükseldi. Başarılar üst üste gelince beklentiler büyüdü. Hayat her zaman bizim şarkılarımızda olduğu gibi, böyle güneşli günler olmuyor. Bugün olduğu gibi yağmur yağıyor. Dönem dönem kış oluyor ama unutmamamız gereken şu ki her zaman güneş doğacaktır" diye konuştu.

HiÇBİR SATIŞ YAPMADIK

Rakiplerinin arazi satışları gibi birçok satışı olmasına rağmen kendilerinin hiçbir satış yapmadan Beşiktaşlılarla beraber kulübü bir yerlere getirmek istediklerinin altını çizen Başkan Orman, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bundan 6 ay öncesine kadar beni Türk ekonomisini yönetmeye aday gösterenler, bakan yapmaya çalışanlar ne oldu da aramıza nifak tohumları girdi."

TOLGAY İLE DEVAM

Orman, transfer konusuna da değinerek "Santrfor ve stoper transferlerimizi yaptık. 31 Ocak'a kadar süremiz var. Gidecek oyunculara bağlı olarak bir mevkiye daha transfer yapabiliriz" dedi. Tolgay Arslan için de konuşan başkan, "Şener Özbayraklı ile takası gündemde değil. Tolgay kontratlı oyuncumuz ve öyle olmaya devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ İLE TÜRKİYE BİRBİRİNE BENZİYOR

Beşiktaş'ın yukarıya çıktığı dönemlerde, hep aşağıya doğru çekmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Orman, "Beşiktaş ile Türkiye birbirine çok benziyor. Yukarıya çıktığımız zamanlar hemen aşağıdan çekmeler oluyor. Beni en çok üzen tarafı da bunun camiamızın içinden oluşu. Biz geldiğimiz zaman Beşiktaş'ın morali yoktu. Birçok konuda ümidimizi kaybetmiştik. Yaklaşık 330 milyon dolarlık borç ile kulübü aldık. Örneğin ben Antalya'ya geldiğimde 1 mağazamız vardı. Şimdi 6 mağazamız var. 24 mağaza ile başladık, şu an 100'ün üzerine çıkmış bulunuyoruz" dedi.