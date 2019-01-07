Asla pes etmeyeceğiz!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Asla pes etmeyeceğiz!

Asla pes etmeyeceğiz!

tekrar dönmek için iddialıyız. Şu anda 9 puan gerideyiz, rakiplerimiz de puan kayıpları yapabilir. pes etmeyeceğiz.

'ın 'dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Larius, kampı sırasında basın mensuplarının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. ''Bu kulübe adapte oldum. İlk yarıda sıkıntılar, sakatlıklar yaşadık. Her hafta savunmada değişiklik oluyordu ve bu bizim için kolay değildi" diyen Alman file bekçisi, "Ligin ikinci yarısında daha iyi olmalıyız. Burada olmak çok güzel. Tamamen işimize odaklanabileceğimiz koşullar var burada ve birliktelik içerisinde çok iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı eldiven şöyle devam etti: "Umarım daha çok maçı gol yemeden tamamlarım. Kaleci gol yediğinde üzülür, hayal kırıklığına uğrar. Daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım. tekrar döneceğimize dair iddiamız var. Şu anda 9 puan gerideyiz, rakiplerimiz de puan kayıpları yapabilir. pes etmeyeceğiz."

'Çok iyi kaleciyim'
Karius ayrıca hakkında çıkan haberler için de "Yazılıp çizilenleri dinleseydim çoktan Liverpool'a dönmüş olurdum. Çok iyi kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek kaleci değilim. Şu anda bir numara benim" dedi.
  1. 7.1.2019
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