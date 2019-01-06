Tolgay'a Torino kancası!
Torino merkezli spor gazetesi TuttoSport'ta yer alan habere göre; Torino'nun Tolgay Arslan ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçecek.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken, Beşiktaş'ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği vurgulandı. Torino'nun Tolgay Arslan dışında Pereyra ile de ilgilendiği, ancak Pereyra'nın maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamazsa Tolgay Arslan'ın transferi için daha ısrarcı olunacağı kaydedildi.
FABRİCİO BİLMECESİ
Fulham'a giden Fabri'nin geri döneceği iddiaları İngiltere'de günün konusu oldu. 31 yaşındaki kalecinin, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladığı, Karius'un kulübeye gideceği iddia edildi.
FABRİCİO BİLMECESİ
Fulham'a giden Fabri'nin geri döneceği iddiaları İngiltere'de günün konusu oldu. 31 yaşındaki kalecinin, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladığı, Karius'un kulübeye gideceği iddia edildi.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
-
'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
-
‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
Tolgay'a Torino kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.