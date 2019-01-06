Tolgay'a Torino kancası!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Tolgay'a kancası!

Tolgay'a Torino kancası!

merkezli spor gazetesi TuttoSport'ta yer alan habere göre; Torino'nun ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçecek.

'nin de ilgilendiği belirtilirken, 'ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği vurgulandı. 'nun dışında Pereyra ile de ilgilendiği, ancak Pereyra'nın maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamazsa Tolgay Arslan'ın transferi için daha ısrarcı olunacağı kaydedildi.

FABRİCİO BİLMECESİ
Fulham'a giden Fabri'nin geri döneceği iddiaları 'de günün konusu oldu. 31 yaşındaki kalecinin, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladığı, Karius'un kulübeye gideceği iddia edildi.
  1. 6.1.2019
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