Isimat Mirin Beşiktaş'ta!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Isimat Mirin 'ta!

Isimat Mirin Beşiktaş'ta!

’yi gönderen , ’nin 27 yaşındaki stoperi ’i bitirdi 1.90’lık yıldıza senelik 1.1 milyon euro, kulübüne de 350 bin euro ödenecek.

döneminin hızlı kulübü , 'ın ardından ikinci bombasını da dün patlattı. Siyah-beyazlılar Eindoven'den 27 yaşındaki stoper Nicolas 'i de renklerine katmayı başardı. Beşiktaş yönetiminin yaptığı girişimlerin ardından, siyah-beyazlılar yıllık 1.1 milyon euro alacak olan Mirin'in transferi için PSV'ye 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek. PSV ile sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sabaha karşı 'a inen Mirin, sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak ve takımının kampına katılacak. HEM sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin, bu sezon 600 bin euro alacak. Fransız stopere, önümüzdeki 3 yıl için de kademeli artarak ; 1.250 bin euro, 1.275 bin euro ve 1.300 bin euro ödenecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını resmi siteden şöyle açıkladı: ""Profesyonel futbolcu Nicolas IsimatMirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır."

FAZLA FAUL YAPIYOR
PSV'de iki sezon boyunca savunmanın değişmez isimlerinden birisiydi. Ancak sezon başında Ajax'tan Viergever transfer edilince formasını ona kaptırdı. Hava toplarında etkili, fizikli, kuvvetli bir oyuncu. Handikapı zaman zaman rakibe dengesiz müdahalelerde bulunması ve sıklıkla faul yapması. Cocu da PSV'yi çalıştırdığı dönemde bu durumdan rahatsızlığını dile getirmişti. Hatta bir antrenman maçında sırf rakip futbolcuyu formasından çekmesin diye Mirin'i elinde tenis toplarıyla oynatmıştı. (mini yorum Cem ALTIPARMAK)
  1. 6.1.2019
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