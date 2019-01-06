Beşiktaş Sompo Japan evinin kralı!
Rakibini 77-65 mağlup eden siyah-beyazlılar, Akatlar’daki 6. zaferini aldı. Rich 22, Buva da 18 sayıyla önemli katkı sağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Sakarya BŞB'yi 77-65 mağlup etti. Konuk ekip, ilk çeyreği 26-17 üstünlükle geçti. Devreye ise Beşiktaş 40-34 önde girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 77-65'le toplamda 8, Akatlar'daki ise 6'ıncı zaferini aldı. Beşiktaş'ta Rich 22 sayıyla oynadı. Bugün: 13.00: Afyon- Gaziantep, 15.15: Karşıyaka-Bahçeşehir.
- 6.1.2019
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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