Beşiktaş Sompo Japan evinin kralı!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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evinin kralı!

Beşiktaş Sompo Japan evinin kralı!

Rakibini 77-65 mağlup eden siyah-beyazlılar, Akatlar’daki 6. zaferini aldı. Rich 22, Buva da 18 sayıyla önemli katkı sağladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , sahasında Sakarya BŞB'yi 77-65 mağlup etti. Konuk ekip, ilk çeyreği 26-17 üstünlükle geçti. Devreye ise Beşiktaş 40-34 önde girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 77-65'le toplamda 8, Akatlar'daki ise 6'ıncı zaferini aldı. Beşiktaş'ta Rich 22 sayıyla oynadı. Bugün: 13.00: Afyon- , 15.15: Karşıyaka-Bahçeşehir.

  1. 6.1.2019
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