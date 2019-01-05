Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Beşiktaş stoperini Hollanda'da buldu... Siyah beyazlılar, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i transfer etti. Siyah beyazlılar, Fransız stoperi 3,5 yıllığına renklerini bağladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Nicolas Isimat-Mirin kimdir? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ardından bir transfer daha gerçekleştirdi Siyah beyazlı ekip, Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper arayışlarına gitmişti ve yönetim aradığı ismi Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven takımında buldu. Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin ile 3,5 yıllığıan anlaşma sağlandı. Transferin resmi olarak kısa sürede açıklanması bekleniyor...
NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?
Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
- 4.1.2019 16:37
- Güncelleme: 5.1.2019 16:16
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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