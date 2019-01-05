Alkışlar Burak Yılmaz'a!

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, dün sabah yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Önceki gece geç saatlerde Antalya'ya gelerek kampa dahil olan golcü oyuncuyu takım arkadaşları karşıladı. Sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkan Burak Yılmaz, ayağının tozuyla geldiği Antalya'da, Beşiktaş'ın ilk saha çalışmasında takımdaki yerini aldı. Antrenman öncesinde çekilen takım fotoğrafının ardından Şenol Güneş, futbolcuları orta sahada toplayarak toplantı yaptı. Burak Yılmaz'ı yanına çağıran tecrübeli teknik direktör, yıldız futbolcuya 'hoşgeldin' dedi. Güneş'in konuşmasının ardından, takım arkadaşları da Burak Yılmaz'ı alkışladı.

ORMAN: ZOR BİR DÖNEM SENİ BEKLİYOR

Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Burak Yılmaz ile Antalya'ya gitmeden önce özel bir görüşme yaptığı ifade edildi. Başkan Orman'ın tecrübeli oyuncuya, "Zor bir dönem seni bekliyor. Bizim de özellikle gol yollarında yaşadığımız sıkıntılar var. Bu yüzden neredeyse bir gol bile kaçırma kredin yok, sana güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın da Başkan Fikret Orman'a, "Ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Hiçbir takıma yıldız olarak gitmedim, ama hep başardım. Çocukluğumun takımında da elbette başaracağım. Beşiktaş tribünlerinin gönlünü alacak ve yeniden Burak Yılmaz diye inleteceğim" sözünü verdiği bildirildi.



11 YIL SONRA GERi DÖNDÜ

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ikinci kez sözleşme imzalayarak 11 sezon sonra siyah-beyazlı ekibe döndü. Beşiktaş'a 2006-07 sezonu başında Antalya'dan transfer olan ve 2007-08 sezonu devre arasında Manisaspor ile anlaşan Burak Yılmaz, bu dönemdeki 49 resmi maçta 6 gol kaydetti. 2006-07'de ligde 30 maçta 5 gol atan oyuncu, UEFA'nda 6 maçta, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giymesine karşın gol atamadı. İlk sezonunda 38 resmi karşılaşmada 5 gol kaydeden Burak Yılmaz, 2007-08 sezonunda çıktığı 9 lig maçında 1 gol sevinci yaşadı. Burak, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında da 1'er kez olmak üzere 2 maçta oynadı, ancak gol atamadı. Burak, böylelikle siyah-beyazlı takım forması altında 49 resmi maçta 6 gol atıp iyi bir performans ortaya koyamamış ve Manisaspor'un yolunu tutmuştu.



BONSERVİSİ 8.5 MİLYON TL

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi resmiyet kazandı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada; Beşiktaş'ın Trabzonspor'a, sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 lira ödeyeceği belirtildi.



SÜREYYA SONER'DEN YAKIN İLGİ

Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, Burak'ı sevgi dolu karşılayanların başında geldi. Soner, sabah idmanında Burak'la karşı karşıya geldiğinde tecrübeli oyuncuya sarıldı ve "Yuvana hoşgeldin golcü, başarılar" diyerek destek verdi. Burak'ın da emektar malzemeciye aynı samimiyetle sarılarak, "İnşallah" dediği öğrenildi.

