Ve Beşiktaş stoperini buldu! Transfer resmen... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Beşiktaş stoperini Hollanda'da buldu... Siyah beyazlılar, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i transfer etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği futbolcu için kulübüyle görüşmelere başlandı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenilrken transferin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Nicolas Isımat Mirin kimdir? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ardından bir transfer daha açıklamaya çok yakın... Siyah beyazlı ekip, Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper arayışlarına gitmişti ve yönetim aradığı ismi Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven takımında buldu. Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin için resmi temaslara başlandı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor...
NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?
Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
- 4.1.2019 16:37
- Güncelleme: 4.1.2019 16:57
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Ve Beşiktaş stoperini buldu! Transfer resmen... Nicolas Isimat-Mirin kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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