Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Nicolas Isimat Mirin kimdir?
04 Ocak 2019, Cuma
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Ve stoperini buldu! resmen... kimdir?

Ve Beşiktaş stoperini buldu! Transfer resmen... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

stoperini 'da buldu... Siyah beyazlılar, 'ın Fransız stoperi 'i etmek istiyor. Teknik direktör 'in de onay verdiği futbolcu için kulübüyle görüşmelere başlandı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenilrken transferin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Nicolas Isımat Mirin kimdir? Detaylar haberimizde...

, 'ın ardından bir daha açıklamaya çok yakın... Siyah beyazlı ekip, 'nin ayrılığı sonrası stoper arayışlarına gitmişti ve yönetim aradığı ismi ekiplerinden takımında buldu. Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin için resmi temaslara başlandı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor...

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?
15 Kasım 1991'de 'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

  1. 4.1.2019 16:37
  2. Güncelleme: 4.1.2019 16:57
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