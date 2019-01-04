Ve Beşiktaş stoperini buldu! Transfer resmen... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ardından bir transfer daha açıklamaya çok yakın... Siyah beyazlı ekip, Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper arayışlarına gitmişti ve yönetim aradığı ismi Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven takımında buldu. Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin için resmi temaslara başlandı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor...

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?

Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.