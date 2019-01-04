Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine kattığı Burak Yılmaz için birçok farklı yorum yapılsa da, teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılara güç katacağını söyledi. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Burak Yılmaz, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve Trabzonspor'da iyi maçlar çıkardı" diye konuştu.



SAKAT SAKAT BİLE OYNADI

Çalımbay şöyle devam etti: "Burak geçen sene sakat sakat oynadı. Ona rağmen de Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Son 2-3 maç benden izin istedi, 'ameliyat olmak gerekiyor' dedi. Şu anda sağlam. Kafa olarak da bana göre her türlü hazır durumda. Beşiktaş'a mutlaka çok iyi şeyler verecektir. Eğer Burak Beşiktaş'a alınmışsa, imza atmışsa faydalı olur. Böyle bölünme değil de şu durumlarda sahip çıkmak gerekiyor. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum."



GOLCÜME BEŞİKTAŞ TRAŞI

Birçok ünlü isimin kuaförü olan Veysel Şenel, Burak Yılmaz'ı traş ettikten sonra Beşiktaş'a transferi için başarı diledi. Veysel yaptığı açıklamada; "Golcüme Beşiktaş traşı yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Kuzenime başarılar diliyorum. Beşiktaş seninle gurur duyacak. Seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken Burak'da 'dua' emojisi ile cevap verdi.





BURAK EN AZ 15 GOL ATAR | TURGAY DEMİR

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı alarak stratejik bir hamle yaptı. Ben dahil bir çok kişi karşı çıksa da, Şenol hoca ve yönetim 'İşimize bakalım' diyerek önemli bir kararın altına imza attılar. Peki, Burak Yılmaz Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Bence olur.. En az 15 gol atar, taraftarın da gönlünü yavaş yavaş kazanır. Beşiktaş, bunca golcü kıtlığında biz beğenmesek de doğru bir hamle yaptı gibi görünüyor. Burak da Şenol hocayı mahcup etmeyecektir diye düşünüyorum.



BUGÜN KAMPA KATILIYOR

Beşiktaş, dün akşam 00.30'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Burak Yılmaz transferiyle ilgili açıklama geçti. Bildiride, her konuda anlaşılan golcü oyuncuyla görüşmelere başlandığı belirtildi. Burak Yılmaz, bugün Antalya'ya giderek takımla çalışmalara başlayacak. 2006-2008 yılları arasında da siyah-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Antalya kampına katıldıktan sonra basın mensuplarının karşısına çıkacağı ve kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Bonservisine 900 bin euro ödenecek Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 senelik sözleşme yapılacağı ifade edildi.