Quaresma’ya sevgi seli – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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’ya sevgi seli

Quaresma’ya sevgi seli

'ınAntalya havalimanı çıkışında en çok ilgi gören ismi oldu.

'ınAntalya havalimanı çıkışında en çok ilgi gören ismi oldu. Kamp kadrosunda olmayacağı söylenen ancak sonrasında kampına dahil edilen Portekizli yıldıza, alandan ayrılırken büyük sevgi gösterisinde bulunuldu.

  1. 4.1.2019
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