Orkan geri dönebilir

Antalya kampı kadrosunu belirleyen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi kadro dışında bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme sonrası kanatlarda oluşan açığı kapatmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın siyah-beyazlı kulübe geri dönmesine karar verildi. 22 yaşındaki Dortmund doğumlu Orkan Çınar, sağ kanat pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de G.Antep'ten Beşiktaş'a transfer edilen Orkan, Konya ve Adana Demirspor'a kiralık gönderildi. Genç futbolcu bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.