Orkan geri dönebilir – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Orkan geri dönebilir

Orkan geri dönebilir

kadrosunu belirleyen teknik direktörü , 'yi kadro dışında bıraktı.

kadrosunu belirleyen teknik direktörü , 'yi kadro dışında bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme sonrası kanatlarda oluşan açığı kapatmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın sezon başında Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın siyah-beyazlı kulübe geri dönmesine karar verildi. 22 yaşındaki Dortmund doğumlu Orkan Çınar, sağ kanat pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de G.Antep'ten Beşiktaş'a transfer edilen Orkan, ve 'a kiralık gönderildi. Genç futbolcu bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.

  1. 4.1.2019
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