Orkan geri dönebilir
Antalya kampı kadrosunu belirleyen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi kadro dışında bıraktı.
Antalya kampı kadrosunu belirleyen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi kadro dışında bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme sonrası kanatlarda oluşan açığı kapatmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın siyah-beyazlı kulübe geri dönmesine karar verildi. 22 yaşındaki Dortmund doğumlu Orkan Çınar, sağ kanat pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de G.Antep'ten Beşiktaş'a transfer edilen Orkan, Konya ve Adana Demirspor'a kiralık gönderildi. Genç futbolcu bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.
- 4.1.2019
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
-
Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Orkan geri dönebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.