Geri dönüş 14 Ocak’ta – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Geri dönüş ’ta

Geri dönüş 14 Ocak’ta

'ndeki 'da Pazartesi gününe kadar kamp yapacak , burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak.

'ndeki 'da Pazartesi gününe kadar kamp yapacak , burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak. , 8 Ocak Salı günü Helmond Sport, 11 Ocak Cuma günü Greuther Fürth ve 14 Ocak Pazartesi günü D. Zagreb takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

  1. 4.1.2019
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