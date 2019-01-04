Geri dönüş 14 Ocak’ta

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da 14 Ocak Pazartesi gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak. Kartal, 8 Ocak Salı günü Helmond Sport, 11 Ocak Cuma günü Greuther Fürth ve 14 Ocak Pazartesi günü D. Zagreb takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.