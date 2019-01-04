Geri dönüş 14 Ocak’ta
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da 14 Ocak Pazartesi gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da 14 Ocak Pazartesi gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak. Kartal, 8 Ocak Salı günü Helmond Sport, 11 Ocak Cuma günü Greuther Fürth ve 14 Ocak Pazartesi günü D. Zagreb takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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