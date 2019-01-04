Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "hoş geldin" mesajı
Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş'a hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 4.1.2019 14:11
- Güncelleme: 4.1.2019 14:12
- Tobias Heintz'ın imza töreninden fotoğraflar
- Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki ilk antrenmanından fotoğraflar
- Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
- Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspor'a tekliflerini sundu
- Sezona damga vuracak transfer hamlesi! Onur Kıvrak - Tolga Zengin takası...
-
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
-
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
-
Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "hoş geldin" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.