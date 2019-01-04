Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "hoş geldin" mesajı
04 Ocak 2019, Cuma
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'tan 'a "hoş geldin" mesajı

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "hoş geldin" mesajı

Kulübü, kadrosuna kattığı için "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "'a hoş geldin " başlığıyla yayımlanan mesajda, " takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 4.1.2019 14:11
  2. Güncelleme: 4.1.2019 14:12
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