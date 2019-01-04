Beşiktaş Antalya'daki hazırlıklarına devam ediyor
İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş günün ikinci idmanını akşam saatlerinde yaptı.
İlk yarım saati salonda gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve 1.5 saat sürdü. Öğle saatlerinde kampa katılan Gary Medel idmana çıkarken, yeni transfer Burak Yılmaz ile birlikte koşu çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü istasyon çalışması ile başladı ve ardından 3 takımlı taktik top kapma çalışması yapıldı. İdman son bölümde oynanan çoklu minik kale maçlarla sona erdi.
BAŞKAN FİKRET ORMAN TAKIMI ZİYARET ETTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Antalya'ya gelerek siyah beyazlıların kampını ziyaret etti. Antalya'da bazı faaliyetlerde bulunacak olan başkan Orman ve Umut Güner antrenmanın bir bölümünü saha kenarından izledi ve kamp oteline geçti.
Bu arada Antalya kampını 14 Ocak akşamı tamamlamayı planlayan Beşiktaş ligin ikinci devresindeki ilk maç olan Akhisarspor maçının cuma gününe konulması sebebiyle kamp süresini kısaltarak 12 Ocak tarihine çekti.
Beşiktaş, Belek'teki hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.
- 4.1.2019 20:17
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Beşiktaş Antalya'daki hazırlıklarına devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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