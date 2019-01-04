Beşiktaş Antalya'daki hazırlıklarına devam ediyor
04 Ocak 2019, Cuma
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Antalya'daki hazırlıklarına devam ediyor

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren günün ikinci idmanını akşam saatlerinde yaptı.

İlk yarım saati salonda gerçekleştirilen antrenman teknik direktör yönetiminde yapıldı ve 1.5 saat sürdü. Öğle saatlerinde kampa katılan idmana çıkarken, yeni transfer ile birlikte koşu çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü istasyon çalışması ile başladı ve ardından 3 takımlı taktik top kapma çalışması yapıldı. İdman son bölümde oynanan çoklu minik kale maçlarla sona erdi.

BAŞKAN FİKRET ORMAN TAKIMI ZİYARET ETTİ

Başkanı ve Transfer Komitesi Başkanı , Antalya'ya gelerek siyah beyazlıların kampını ziyaret etti. Antalya'da bazı faaliyetlerde bulunacak olan başkan Orman ve Umut Güner antrenmanın bir bölümünü saha kenarından izledi ve kamp oteline geçti.
Bu arada Antalya kampını 14 Ocak akşamı tamamlamayı planlayan Beşiktaş ligin ikinci devresindeki ilk maç olan Akhisarspor maçının cuma gününe konulması sebebiyle kamp süresini kısaltarak 12 Ocak tarihine çekti.

Beşiktaş, Belek'teki hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

  1. 4.1.2019 20:17
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