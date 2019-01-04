Akbaş bilmecesi
Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş’ın listesinde yer alan Mustafa Akbaş’ın menajeri “Anlaştık, beklemedeyiz” dedi!
Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Mustafa Akbaş'ın yakın arkadaşı Murat Şahin'in önceki gün instagram hesabından yaptığı "Kardeşim Beşiktaş hayırlı olsun" ve sonrasında Mustafa Akbaş'ın İstanbul yolculuğu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, transferle ilgili Haber61'e konuştu ve Beşiktaş'la rakamsal olarak anlaştıklarını, şu anda bekleme aşamasında olduklarını söyledi. Menajer Özkan şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şu an bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz."
TOSİC İÇİN KAPIMIZ AÇIK
Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou kulübüne transfer olan Tosic'in, Çin'de mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a geri dönmek istediği öne sürüldü. telegraf. rs'de yer alan haberde Çin ekibinin de Tosic'le yolları ayırma niyetinde olduğu; hatta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, oyuncunun geri dönüşünden memnun kalacağı ifade edildi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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