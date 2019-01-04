Akbaş bilmecesi – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Akbaş bilmecesi

Akbaş bilmecesi

Stoper arayışını sürdüren ’ın listesinde yer alan ’ın menajeri “Anlaştık, beklemedeyiz” dedi!

'un yollarını ayırdığı 'ın yakın arkadaşı Murat Şahin'in önceki gün instagram hesabından yaptığı "Kardeşim hayırlı olsun" ve sonrasında Mustafa Akbaş'ın yolculuğu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akbaş'ın menajeri , transferle ilgili Haber61'e konuştu ve Beşiktaş'la rakamsal olarak anlaştıklarını, şu anda bekleme aşamasında olduklarını söyledi. Menajer Özkan şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şu an bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz."

TOSİC İÇİN KAPIMIZ AÇIK
Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou kulübüne olan 'in, 'de mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a geri dönmek istediği öne sürüldü. telegraf. rs'de yer alan haberde Çin ekibinin de Tosic'le yolları ayırma niyetinde olduğu; hatta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, oyuncunun geri dönüşünden memnun kalacağı ifade edildi.

  1. 4.1.2019
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