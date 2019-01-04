Adem Ljajic geri gelebilir
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic ile ilgili Torino cephesinden önemli bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic ile ilgili Torino cephesinden önemli bir açıklama geldi. İtalyan basınında Beşiktaş'ın 6.5 milyon euro'yu bulan bu bedeli ödemekte zorlanacağı ve transferden vazgeçebileceği belirtildi. Konuyla ilgili Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajic'in dönüşüyle ilgili şu ana kadar bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Antrenörle ve sportif direktörle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Adem Ljajic geri gelebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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