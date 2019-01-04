Adem Ljajic geri gelebilir – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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geri gelebilir

Adem Ljajic geri gelebilir

'ta kiralık olarak forma giyen ile ilgili cephesinden önemli bir açıklama geldi.

'ta kiralık olarak forma giyen ile ilgili cephesinden önemli bir açıklama geldi. İtalyan basınında Beşiktaş'ın 6.5 milyon euro'yu bulan bu bedeli ödemekte zorlanacağı ve transferden vazgeçebileceği belirtildi. Konuyla ilgili Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajic'in dönüşüyle ilgili şu ana kadar bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Antrenörle ve sportif direktörle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

  1. 4.1.2019
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