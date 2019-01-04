12 genç oyuncu Antalya’ya gitti – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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12 genç oyuncu ’ya gitti

12 genç oyuncu Antalya’ya gitti

'in ikinci devresine 'nın Belek bölgesinde hazırlanacak olan 'ın kampı dün akşam başladı.

'in ikinci devresine 'nın Belek bölgesinde hazırlanacak olan 'ın kampı dün akşam başladı. Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendilerine takım bulmaları istenen , Vagner Love, ile hazırlıklarını 'da sürdürecekler. Kafilede Beşiktaşlı yönetici da yer aldı.

  1. 4.1.2019
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