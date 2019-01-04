12 genç oyuncu Antalya’ya gitti
Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak olan Beşiktaş'ın kampı dün akşam başladı.
Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak olan Beşiktaş'ın kampı dün akşam başladı. Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendilerine takım bulmaları istenen Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ile Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecekler. Kafilede Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı da yer aldı.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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