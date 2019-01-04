12 genç oyuncu Antalya’ya gitti

Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak olan Beşiktaş'ın kampı dün akşam başladı. Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendilerine takım bulmaları istenen Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ile Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecekler. Kafilede Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı da yer aldı.