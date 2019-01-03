Kabore teklifi reddedildi!
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kabore teklifi reddedildi!

Kabore teklifi reddedildi!

'da forma giyen Burkina Fasolu ön libero Charles Kabore'nin adı bir süredir 'la birlikte anılıyordu.

Rus basını, siyah-beyazlı yönetimin 30 yaşındaki futbolcu için ara döneminde girişimde bulunacağını yazmıştı. Kabore'nin menajeri Dmitry Selyuk, 'da yayım yapan Izvestia gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ", Kabore'yi ocak ayında transfer edebilmek için bir teklif sundu. Ancak , bu teklifi geri çevirdi."
  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kabore teklifi reddedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN