Boyata’ya rakip çıktı!
03 Ocak 2019, Perşembe
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Boyata’ya rakip çıktı!

Boyata’ya rakip çıktı!

İsmi Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki stoper , şimdi de ekibi Fulham'ın gündemine geldi.

Boyata, bu sezon Celtic forması ile çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 2015 yılında 'den 2 milyon euro bonservis bedeli ile edilen , İngiliz kulübünün altyapısında futbol eğitimini aldı. Dedryck Boyata'nın Celtic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.
  1. 3.1.2019
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