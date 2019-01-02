Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Son dakika: 'ta!

Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

'ta gündemden düşmeyen transferi sonunda bitti. Siyah Beyazlılar 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

'da kadro dışı kalan 'ın yeni adresi oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a oldu.

Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.

  1. 2.1.2019 21:58
  2. Güncelleme: 2.1.2019 21:59
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN