Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Burak Yılmaz transferi sonunda bitti. Siyah Beyazlılar 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.
Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.
- 2.1.2019 21:58
- Güncelleme: 2.1.2019 21:59
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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