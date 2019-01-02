Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.

Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.