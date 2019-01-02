Onur Kıvrak listede yok – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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listede yok

Onur Kıvrak listede yok

yöneticisi , 'un bıraktığı tecrübeli kaleci hakkında konuştu.

yöneticisi , 'un bıraktığı tecrübeli kaleci hakkında konuştu. Kavalcı, ismi Beşiktaş ile anılan oyuncu için, "Bizim transfer gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

  1. 2.1.2019
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