Onur Kıvrak listede yok

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Onur Kıvrak hakkında konuştu. Kavalcı, ismi Beşiktaş ile anılan oyuncu için, "Bizim transfer gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.