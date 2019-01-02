Onur Kıvrak listede yok
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Onur Kıvrak hakkında konuştu.
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Onur Kıvrak hakkında konuştu. Kavalcı, ismi Beşiktaş ile anılan oyuncu için, "Bizim transfer gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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