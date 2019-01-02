Larin satılsın
Teknik direktör Şenol Güneş'in Vagner Love ile birlikte Cyle Larin'i de istemediği öğrenlidi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in Vagner Love ile birlikte Cyle Larin'i de istemediği öğrenlidi. Kanadalı için Antalyaspor'un kiralık teklifinde bulunduğu tecrübeli hocanın "Devre arasında satabiliyorsak satalım" dediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun Larin'den bir beklentisinin kalmadığı, takasta kullanılabileceği de kaydedildi.
- 2.1.2019
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Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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