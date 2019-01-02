Larin satılsın – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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satılsın

Larin satılsın

'in ile birlikte Cyle 'i de istemediği öğrenlidi.

'in ile birlikte Cyle 'i de istemediği öğrenlidi. Kanadalı için 'un kiralık teklifinde bulunduğu tecrübeli hocanın "Devre arasında satabiliyorsak satalım" dediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun Larin'den bir beklentisinin kalmadığı, takasta kullanılabileceği de kaydedildi.

  1. 2.1.2019
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