Larin satılsın

Teknik direktör Şenol Güneş'in Vagner Love ile birlikte Cyle Larin'i de istemediği öğrenlidi. Kanadalı için Antalyaspor'un kiralık teklifinde bulunduğu tecrübeli hocanın "Devre arasında satabiliyorsak satalım" dediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun Larin'den bir beklentisinin kalmadığı, takasta kullanılabileceği de kaydedildi.