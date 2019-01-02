İki Hollandalı birlikte kutladı
Beşiktaş'ın iki Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile Jeremain Lens, yılbaşı kutlamalarını bir partide beraber gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın iki Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile Jeremain Lens, yılbaşı kutlamalarını bir partide beraber gerçekleştirdi. Jeremain Lens'in Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta iki futbolcunun farklı stilleri dikkatleri çekti. İki yıldız futbolcunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde olduğu öğrenildi.
- 2.1.2019
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Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Toplam 1
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BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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