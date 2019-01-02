İki Hollandalı birlikte kutladı

Beşiktaş'ın iki Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile Jeremain Lens, yılbaşı kutlamalarını bir partide beraber gerçekleştirdi. Jeremain Lens'in Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta iki futbolcunun farklı stilleri dikkatleri çekti. İki yıldız futbolcunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde olduğu öğrenildi.