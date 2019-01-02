Henüz karar vermedik – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Henüz karar vermedik

Henüz karar vermedik

, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan ve konusuna da açıklık getirdi.

, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan ve konusuna da açıklık getirdi. Kavalcı, "Kesin bir karar yok. Şu anda toplantı yapıyoruz. İkisinin de durumu bugün, yarın belli olacak" dedi.

  1. 2.1.2019
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