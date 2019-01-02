Henüz karar vermedik
Ahmet Kavalcı, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan Tolga Zengin ve Gökhan Töre konusuna da açıklık getirdi.
Ahmet Kavalcı, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan Tolga Zengin ve Gökhan Töre konusuna da açıklık getirdi. Kavalcı, "Kesin bir karar yok. Şu anda toplantı yapıyoruz. İkisinin de durumu bugün, yarın belli olacak" dedi.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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