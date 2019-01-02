Dorukhan Toköz: "Beşiktaş en iyi tercihim" – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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: " en iyi tercihim"

Dorukhan Toköz: "Beşiktaş en iyi tercihim"

yıldız , “Başka takımlarla görüşmelerim oldu ama kalbim her zaman ’tan yanaydı” ifadesini kullandı.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu , transfer döneminde başka kulüplerle de görüştüğünü ancak kalbinin hep siyah-beyazlılardan yana olduğunu bildirdi. 22 yaşındaki genç oyuncu, "Farkındayım ki Beşiktaşlılar gerçekten daha farklı. Beşiktaş'a gelmeyi, bu kulübün kapısından girmeyi çok istiyordum. Gerçi çok büyük futbolcular olduğu için şans bulup bulamayacağım da belli değildi. Bu açıdan zor bir karardı ama ben çok çalışarak formayı alacağıma inanıyordum. İyi ki de buraya gelmişim" dedi. Siyahbeyazlı formayı ilk giydiğinde çok heyecanlandığını aktaran Dorukhan, "Normalde çok heyecanlı bir insan değilim, daha sakin kalmaya çalışırım ama o taraftarın önünde inanılmaz heyecanlandım. Gerçekten taraftar beni çok etkiledi" diye konuştu.

'VAR' SAYMADI RESMEN YIKILDIK
Dorukhan Toköz, ile oynadıkları maçta attığı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edilen golünün kendilerini çok üzdüğünü vurguladı. Genç oyuncu, "Ben golü attım, geçerli sanıyorum ve seviniyorum. İçimden de 'Bu dakikada bu golü attık, kesin yeneriz' diye düşünüyorum. İptal edilince demoralize oluyorsunuz. Gol sayılmadı, belli etmemeye çalışıyorsunuz ama sonradan fark ediyorum ben oturmuşum, Gökhan ağabey oturmuş, çok üzülmüşüz" dedi.

HIRÇIN OYNAMAYI SEVİYORUM
Dorukhan, kendisini bir futbolcu olarak tanımladı. Genç oyuncu, "Hırçın bir futbolcuyum. Topu gördüm mü dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı olmak, göz önünde olmaktan daha önemli. Benim üç gol attığım maçta 4-3 yenileceğimize, hiç gol atmayayım ama takım 1-0 yensin düşüncesiyle oynuyorum" dedi.

HEDEF ADA'YA GİTMEK
Dorukhan, 'de futbol oynamak istediğini söyledi. Mevki olarak kendisinin de sert bir oyun ortaya koyabileceğine değinen genç yıldız, "İngiltere Ligi, sert, kıyasıya oynanıyor. Lig kaliteli, futbolcular kaliteli. Cenk ağabey gibi ben de gitmek isterim. Allah'tan forvet değilim, çünkü orada forvet oynamak biraz zor. Ben orta sahada daha savaşçı, daha sert bir oyun oynayabilirim" yorumunu yaptı.

  1. 2.1.2019
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