Burak Yılmaz'ın babasından Beşiktaş açıklaması!
Burak’ın babası Fikret Yılmaz, “Burak’ın Beşiktaş’a gitmesini isterim. Ben Beşiktaşlıyım. Burak, Beşiktaş’tan isteyerek ayrılmadı. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Burak Yılmaz, adım adım Beşiktaş'a gidiyor.. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan golcü oyuncuyla ilgili babası Fikret Yılmaz dün bir açıklamada bulundu. Trabzon'da yayın yapan bir gazetede çıkan "Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euro'yu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasının gerçek olmadığını belirten Baba Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"OĞLUMA HAKSIZLIK ETMESİNLER"
"Burak'ın menajerlik hakkını 17 yaşında Ali Egesel ve Ogan Tarhan'a verdim. Ben oğlumun ne parasına ne de kariyerine karışmam. Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncudur. Lütfen saygı duysunlar. Trabzonspor'un başarılı olmasını istiyorum. Orada ben de oğlum da ekmek yedik, hayırlısı olsun. Burak Yılmaz benim evladım. Onun için en iyisi hayırlısı olsun. Burak'ın Beşiktaş'a gitmesini isterim. Ben, Beşiktaşlıyım. Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan isteyerek ayrılmadı. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Trabzon cephesinde bu şeylerin olması beni çok üzüyor."
253 GOLE DİREKT KATKI
Burak, profesyonel kariyeri boyunca milli takım hariç 396 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 204 kez havalandıran 33 yaşındaki tecrübeli forvet, 49 da asist yaparak toplamda 253 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 2.1.2019
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Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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