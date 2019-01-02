Beşiktaş Mustafa Akbaş ile anlaştı! Akbaş'ın menajerinden açıklama... – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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ile anlaştı! Akbaş'ın menajerinden açıklama...

Beşiktaş Mustafa Akbaş ile anlaştı! Akbaş'ın menajerinden açıklama...

ile yollarını ayıran , ile anlaşmak üzere. İddia, Mustafa Akbaş'ın menajeri 'dan geldi. Özkan, "Beşiktaş ile anlaştık ama bize bekleyin dediler. Daha fazla bekler miyiz onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'da sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı her an 'a imza atabilir…

Mustafa Akbaş'ın menajeri Haber61'e açıklamalarda bulunarak futbolcusu için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve beklemede olduklarını söyledi. Özkan, Beşiktaş'ın önce yıldız transferleri açıkladıktan sonra Mustafa Akbaş'a imza attırmayı hedeflediğini kaydetti.

Mustafa Özkan basında çıkan iddialarını doğrulayarak "Beşiktaş iddiaları doğru. Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Bu yıllardır böyledir. Önce bir - iki öne çıkan yaparlar sonra yerli oyuncu transferi yaparlar. Bir anlamda tepki çekmemek için bunu yaparlar, amaçları da bu yönde. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şuan bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da daha Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan ayrıca Malatyaspor ve 'un da Mustafa'yı istediğini söyledi.

  1. 2.1.2019 20:27
  2. Güncelleme: 2.1.2019 20:29
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