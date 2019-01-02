Beşiktaş Mustafa Akbaş ile anlaştı! Akbaş'ın menajerinden açıklama...
Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş, Beşiktaş ile anlaşmak üzere. İddia, Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan'dan geldi. Özkan, "Beşiktaş ile anlaştık ama bize bekleyin dediler. Daha fazla bekler miyiz onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Mustafa Akbaş her an Beşiktaş'a imza atabilir…
Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan Haber61'e açıklamalarda bulunarak futbolcusu için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve beklemede olduklarını söyledi. Özkan, Beşiktaş'ın önce yıldız transferleri açıkladıktan sonra Mustafa Akbaş'a imza attırmayı hedeflediğini kaydetti.
Mustafa Özkan basında çıkan iddialarını doğrulayarak "Beşiktaş iddiaları doğru. Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Bu yıllardır böyledir. Önce bir - iki öne çıkan transfer yaparlar sonra yerli oyuncu transferi yaparlar. Bir anlamda tepki çekmemek için bunu yaparlar, amaçları da bu yönde. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şuan bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da daha Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Özkan ayrıca Malatyaspor ve Sivasspor'un da Mustafa'yı istediğini söyledi.
- 2.1.2019 20:27
- Güncelleme: 2.1.2019 20:29
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Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
Beşiktaş Mustafa Akbaş ile anlaştı! Akbaş'ın menajerinden açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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