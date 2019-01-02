3 milyonu bırakmam
Şenol Güneş'in takımda görmek istemediği Vagner Love'a, alacaklarına karşılık yollar ayrılmak istendi.
Şenol Güneş'in takımda görmek istemediği Vagner Love'a, alacaklarına karşılık yollar ayrılmak istendi. Ancak Brezilyalı futbolcu, sözleşmesinin tamamında yer alan toplam 3 milyon euro'yu talep edince görüşmeler tıkandı. Tatilini ailesiyle Dubai'de geçiren 34 yaşındaki futbolcu, deve kiralayarak fotoğraf çekildi.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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