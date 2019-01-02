3 milyonu bırakmam – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

3 milyonu bırakmam

3 milyonu bırakmam

'in takımda görmek istemediği 'a, alacaklarına karşılık yollar ayrılmak istendi.

'in takımda görmek istemediği 'a, alacaklarına karşılık yollar ayrılmak istendi. Ancak Brezilyalı futbolcu, sözleşmesinin tamamında yer alan toplam 3 milyon euro'yu talep edince görüşmeler tıkandı. Tatilini ailesiyle Dubai'de geçiren 34 yaşındaki futbolcu, deve kiralayarak fotoğraf çekildi.

  1. 2.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 milyonu bırakmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN