"Pepe satılmalıydı"
Beşiktaş Başkanı adayı Hürser Tekinoktay, “Pepe devre arası Porto’ya ya da Çin’e gönderilebilirdi. Real Madrid’den daha formdaydı” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 2019 seçimlerinde rakip olacağını ilan eden Hürser Tekinoktay, FutbolArena'ya flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız Pepe'nin alacaklarına karşılık gönderilmesinin hata olduğunu belirten Tekinoktay, "Pepe devre arasında Porto'ya ya da Çin'e gönderilebilirdi. Bana göre formdaydı. Pepe'nin maaşını ödeyip iki maç kazansaydık, Beşiktaş şampiyonluğun favorisiydi" diye konuştu. Tekinoktay şöyle devam etti: "Kasımpaşa maçında yediğimiz ikinci golden sonra Medel'in bile gözlerinin bittiği benim dikkatimi çekti. Gözlerindeki heyecan bitmiş, travma geçiyorlar. Takımın içinde çok travmatik bir durum olduğu görülüyor, Beşiktaş bu geçiş döneminde çok büyük zarar da görebilir. Beşiktaş kongre üyesi olsam oyumu bana veririm. Ben kongre üyesiyim, oyumu kendime atacağım zaten."
- 1.1.2019
- İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
- Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü
- 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste
- Juventuslu Benatia Beşiktaş'a haber gönderdi!
- Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
"Pepe satılmalıydı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.