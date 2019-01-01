İki stoper için oy birliği şart – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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İki stoper için oy birliği şart

İki stoper için oy birliği şart

'ta stoper için iki isim gündemde, ve .

'ta stoper için iki isim gündemde, ve . İki oyuncu için riske girilip girilmeme kararının oy fazlalığı ile değil oy birliği ile alınması yönünde karar çıktı. Öncelik 'in sunacağı rapora verildi.

  1. 1.1.2019
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