İki stoper için oy birliği şart

Beşiktaş'ta stoper için iki isim gündemde, Chancel Mbemba ve Semedo. İki oyuncu için riske girilip girilmeme kararının oy fazlalığı ile değil oy birliği ile alınması yönünde karar çıktı. Öncelik Şenol Güneş'in sunacağı rapora verildi.