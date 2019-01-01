İki stoper için oy birliği şart
Beşiktaş'ta stoper için iki isim gündemde, Chancel Mbemba ve Semedo.
Beşiktaş'ta stoper için iki isim gündemde, Chancel Mbemba ve Semedo. İki oyuncu için riske girilip girilmeme kararının oy fazlalığı ile değil oy birliği ile alınması yönünde karar çıktı. Öncelik Şenol Güneş'in sunacağı rapora verildi.
- 1.1.2019
- İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
- Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü
- 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste
- Juventuslu Benatia Beşiktaş'a haber gönderdi!
- Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
İki stoper için oy birliği şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.