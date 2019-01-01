Fikret Orman: Memnun değilim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camiaya verdiği yeni yıl mesajında mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi. Başkan Fikret Orman, "Bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. Ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız" dedi.