Fikret Orman: Memnun değilim – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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: Memnun değilim

Fikret Orman: Memnun değilim

Başkanı , camiaya verdiği mesajında mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi.

Başkanı , camiaya verdiği mesajında mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi. Başkan Fikret Orman, "Bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. Ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız" dedi.

  1. 1.1.2019
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