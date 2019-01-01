Castagne sürprizi
Ara transfer döneminde sağ bek için Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Timothy Castagne içinde devreye girdiği iddia edildi.
Ara transfer döneminde sağ bek için Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Timothy Castagne içinde devreye girdiği iddia edildi. İskoç devi Celtic'in istediği 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için siyahbeyazlılarında devrede olduğu belirtildi. Castagne, Atalanta formasıyla 40 resmi maçta görev yaparken, rakip filelere 2 gol gönderdi, 4 de asist yaptı; toplamda 6 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Castagne sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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