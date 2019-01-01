Castagne sürprizi – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Castagne sürprizi

Castagne sürprizi

Ara döneminde sağ bek için 'nden 'la görüşmelerini sürdüren 'ın, 'nın takımında forma giyen içinde devreye girdiği iddia edildi.

Ara döneminde sağ bek için 'nden 'la görüşmelerini sürdüren 'ın, 'nın takımında forma giyen içinde devreye girdiği iddia edildi. İskoç devi Celtic'in istediği 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için siyahbeyazlılarında devrede olduğu belirtildi. Castagne, Atalanta formasıyla 40 resmi maçta görev yaparken, rakip filelere 2 gol gönderdi, 4 de asist yaptı; toplamda 6 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 1.1.2019
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