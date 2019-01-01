Castagne sürprizi

Ara transfer döneminde sağ bek için Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Timothy Castagne içinde devreye girdiği iddia edildi. İskoç devi Celtic'in istediği 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için siyahbeyazlılarında devrede olduğu belirtildi. Castagne, Atalanta formasıyla 40 resmi maçta görev yaparken, rakip filelere 2 gol gönderdi, 4 de asist yaptı; toplamda 6 gole direkt olarak katkıda bulundu.