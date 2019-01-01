7 gün içinde 3 özel maç! – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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7 gün içinde 3 özel maç!

7 gün içinde 3 özel maç!

, 'da yapacağı devre arası kampında 7 gün içerisinde 3 hazırlık maçı yapacak.

, 'da yapacağı devre arası kampında 7 gün içerisinde 3 hazırlık maçı yapacak. , ilk olarak 8 Ocak Salı günü 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden G. Fürth ile 17.00'de karşılaşacak olan siyah-beyazlılar son sınavını ise 14 Ocak Pazartesi saat 17.00'de ekibine karşı verecek.

  1. 1.1.2019
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