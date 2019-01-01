7 gün içinde 3 özel maç!

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yapacağı devre arası kampında 7 gün içerisinde 3 hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş, ilk olarak 8 Ocak Salı günü Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden G. Fürth ile 17.00'de karşılaşacak olan siyah-beyazlılar son sınavını ise 14 Ocak Pazartesi saat 17.00'de Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek.