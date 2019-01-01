7 gün içinde 3 özel maç!
Siyah-beyazlılar, Antalya'da yapacağı devre arası kampında 7 gün içerisinde 3 hazırlık maçı yapacak.
Siyah-beyazlılar, Antalya'da yapacağı devre arası kampında 7 gün içerisinde 3 hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş, ilk olarak 8 Ocak Salı günü Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden G. Fürth ile 17.00'de karşılaşacak olan siyah-beyazlılar son sınavını ise 14 Ocak Pazartesi saat 17.00'de Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek.
- 1.1.2019
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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