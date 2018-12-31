Sadık askıya alındı
Beşiktaş yönetimi, Sadık Çiftpınar için Yeni Malatya’nın çıtayı çok yüksek tutması nedeniyle transferde geri adım attı.
Yeni Malatyaspor'da sergilediği başarılı performansın ardından transfer gözde isimlerinden biri olan Sadık Çiftpınar için Beşiktaş geri adım attı. Pepe ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında stoper almayı planlayan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor cephesinin taleplerini yüksek bulduğu için bu transferi askıya aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sadık Çiftpınar transferi için Yeni Malatyaspor'un istediği rakamı yüksek bulan Beşiktaş, bu transfer askıya aldı.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Sadık askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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