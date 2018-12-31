Sadık askıya alındı – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Sadık askıya alındı

Sadık askıya alındı

yönetimi, için Yeni Malatya’nın çıtayı çok yüksek tutması nedeniyle transferde geri adım attı.

'da sergilediği başarılı performansın ardından gözde isimlerinden biri olan için geri adım attı. ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında stoper almayı planlayan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor cephesinin taleplerini yüksek bulduğu için bu transferi askıya aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sadık Çiftpınar transferi için Yeni Malatyaspor'un istediği rakamı yüksek bulan Beşiktaş, bu transfer askıya aldı.

  1. 31.12.2018
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