Sadık askıya alındı

Yeni Malatyaspor'da sergilediği başarılı performansın ardından transfer gözde isimlerinden biri olan Sadık Çiftpınar için Beşiktaş geri adım attı. Pepe ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında stoper almayı planlayan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor cephesinin taleplerini yüksek bulduğu için bu transferi askıya aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sadık Çiftpınar transferi için Yeni Malatyaspor'un istediği rakamı yüksek bulan Beşiktaş, bu transfer askıya aldı.