Ryan Babel İskoçya yolcusu

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel hakkında İskoç basınından çarpıcı bir iddia geldi. İskoçlar, Babel'e Hollanda, Türkiye ve Çin'den pek çok teklif olmasına rağmen oyuncunun Glasgow Rangers'ı seçtiğini öne sürdü. İddiaya göre Babel, yakın dostu Gerrard'ı kıramadığı için böyle bir öneriye 'Evet' dedi.