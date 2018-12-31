Ryan Babel İskoçya yolcusu
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel hakkında İskoç basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel hakkında İskoç basınından çarpıcı bir iddia geldi. İskoçlar, Babel'e Hollanda, Türkiye ve Çin'den pek çok teklif olmasına rağmen oyuncunun Glasgow Rangers'ı seçtiğini öne sürdü. İddiaya göre Babel, yakın dostu Gerrard'ı kıramadığı için böyle bir öneriye 'Evet' dedi.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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