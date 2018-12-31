Ryan Babel İskoçya yolcusu – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

İskoçya yolcusu

Ryan Babel İskoçya yolcusu

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek hakkında İskoç basınından çarpıcı bir iddia geldi.

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek hakkında İskoç basınından çarpıcı bir iddia geldi. İskoçlar, Babel'e , ve 'den pek çok teklif olmasına rağmen oyuncunun Glasgow Rangers'ı seçtiğini öne sürdü. İddiaya göre Babel, yakın dostu Gerrard'ı kıramadığı için böyle bir öneriye 'Evet' dedi.

  1. 31.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel İskoçya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN