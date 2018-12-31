Milyonlarca kez izlendi – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

Kulübü, 2018 yılında sosyal medya hesaplarından yapılan etkinlikler ve görüntülenme rakamları ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kulübü, 2018 yılında sosyal medya hesaplarından yapılan etkinlikler ve görüntülenme rakamları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Rakamlar şöyle: Twitter videoları 83 milyon 381 bin 912, videoları 65 milyon 308 bin 819, videoları: 10 milyon 342 bin.

  1. 31.12.2018
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