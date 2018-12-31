Milyonlarca kez izlendi

Beşiktaş Kulübü, 2018 yılında sosyal medya hesaplarından yapılan etkinlikler ve görüntülenme rakamları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Rakamlar şöyle: Twitter videoları 83 milyon 381 bin 912, Instagram videoları 65 milyon 308 bin 819, Youtube videoları: 10 milyon 342 bin.