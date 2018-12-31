Premier Lig ekibi West Ham’da taraftarlar, “Medel transfer edilsin mi?” anketine yüzde 69 oranında ‘evet’ yanıtı verdi
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, "West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?" anketinde yüzde 69 "evet" cevabı verirken taraftarların sadece yüzde 31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi. İngiliz basını ise daha önce 2013-14 sezonunda Cardiff'te oynayan Medel'in Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu ve transferin 8 milyon euro civarında bir bonservisle bitebileceğini kaydetti. Şenol Güneş'in jokeri olan Gary Medel'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
JOKER OLUR
Medel'in hem defans hem de orta sahada oynayabildiği için sakatlanan Carlos Sanchez'in yerini almaya uygun bir isim olduğunu düşünen taraftarlar, tecrübeli futbolcunun joker olarak alınmasını çok istiyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Medel’e West Ham çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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