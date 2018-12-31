Medel’e West Ham çağrısı – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’e çağrısı

Medel’e West Ham çağrısı

ekibi ’da taraftarlar, “ edilsin mi?” anketine yüzde 69 oranında ‘evet’ yanıtı verdi

'ın Şilili futbolcusu Gary ile ilgilenen , taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, "West Ham, Gary Medel'i etmeli mi?" anketinde yüzde 69 "evet" cevabı verirken taraftarların sadece yüzde 31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi. İngiliz basını ise daha önce 2013-14 sezonunda Cardiff'te oynayan Medel'in tecrübesine sahip olduğunu ve transferin 8 milyon euro civarında bir bonservisle bitebileceğini kaydetti. 'in jokeri olan Gary Medel'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

JOKER OLUR
Medel'in hem defans hem de orta sahada oynayabildiği için sakatlanan Carlos Sanchez'in yerini almaya uygun bir isim olduğunu düşünen taraftarlar, tecrübeli futbolcunun joker olarak alınmasını çok istiyor.

  1. 31.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medel’e West Ham çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN