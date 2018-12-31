Medel’e West Ham çağrısı

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, "West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?" anketinde yüzde 69 "evet" cevabı verirken taraftarların sadece yüzde 31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi. İngiliz basını ise daha önce 2013-14 sezonunda Cardiff'te oynayan Medel'in Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu ve transferin 8 milyon euro civarında bir bonservisle bitebileceğini kaydetti. Şenol Güneş'in jokeri olan Gary Medel'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



JOKER OLUR

Medel'in hem defans hem de orta sahada oynayabildiği için sakatlanan Carlos Sanchez'in yerini almaya uygun bir isim olduğunu düşünen taraftarlar, tecrübeli futbolcunun joker olarak alınmasını çok istiyor.