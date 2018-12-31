Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Kayserisporlu futbolculardan mesajı

Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı

takımlarından ’da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular mesajı yayınladılar.

takımlarından 'da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular mesajı yayınladılar.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yabancı futbolculardan Sapunaru, Varela ve Lopes, "Mutlu yıllar " derken, Kana Bıyık ile Chery ise "Mutlu Yıllar Kayserispor" diye seslendiler.

Yerli futbolcular Mert, Hasan Hüseyin, Vedat, Bilal, Hakan ve Doğan da "2019 yılının büyük Kayserispor ailesi ve camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştular.

  1. 31.12.2018 22:37
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