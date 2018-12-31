Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yabancı futbolculardan Sapunaru, Varela ve Lopes, "Mutlu yıllar Türkiye" derken, Kana Bıyık ile Chery ise "Mutlu Yıllar Kayserispor" diye seslendiler.
Yerli futbolcular Mert, Hasan Hüseyin, Vedat, Bilal, Hakan ve Doğan da "2019 yılının büyük Kayserispor ailesi ve camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştular.
- 31.12.2018 22:37
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.