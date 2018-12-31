Teknik direktör Şenol Güneş'in, sezon başından bu yana ısrarla transfer edilmesini istediği sağ bek için girişimler hızlandırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konuda yeniden düğmeye bastı ve Gökhan Gönül'ün yanına Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki sağ beki Ahmet Oğuz'u istedi. Beşiktaş'ın bu teklifi üzerine Başkent temsilcisi de karşı hamleye geçti ve siyah-beyazlılardan Mustafa Pektemek'i istedi. Kırmızı-siyahlılar bununla da kalmadı ve "Mustafa'nın sezon sonuna kadar alacaklarını da siz ödersiniz" dedi.



SON KARARI KULÜBÜM VERİR

Beşiktaş yönetimi bu karşı hamle üzerine düşünmek için süre istedi. Öte yandan adı sıkça Beşiktaş'la geçmeye başlayan Ahmet ise "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır" diyerek son kararı kulübünün verebileceğini ifade etti. Bu arada Şenol Güneş'in menajerler tarafından önerilen Sivassporlu Douglas ve Lazio'dan Patric isimlerini reddettiği ifade edildi.



131 KEZ FORMA GİYDİ

Ahmet Oğuz, genç yaşına rağmen toplam 131 kez Gençlerbirliği formasını giymeyi başardı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Ahmet, 6 da asist yaparken; 12 gole direkt olarak katkıda bulundu.



SÖZERİ: BENİ MUTLU EDER

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş'ın Ahmet Oğuz'u istediğini açıkladı. Sözeri, "Ahmet Oğuz ile Beşiktaş ilgileniyor. Kararı elbette G.Birliği yönetimi verecek. Bu takımın teknik direktörü olarak Beşiktaş gibi büyük bir takımın ilgisi beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.